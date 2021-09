TERUGBLIK: Ook grote verslagenheid in Fryslân op 11 september twintig jaar geleden

Crisis yn Amerika

Omrop Fryslân kwam 's avonds met een aangepaste uitzending van het nieuwsprogramma Hjoed. Die stond geheel in het teken van de 'crisis in Amerika'. Want het was op dat moment nog niet volledig duidelijk hoe het nou gebeuren kon. Waarschijnlijk was het een terroristische aanslag, maar die was nog niet opgeëist en het motief was daarom ook nog niet bekend.

In de uitzending werd contact gezocht met Friezen in Amerika. Fries-om-utens (Fries die buiten Fryslân woont) Marcel van Limbeek was die dag in een hotel op twee kilometer van de WTC-torens en zag de tweede toren instorten. Dat het eigenlijk niet te geloven was wat je zag, kwam ook naar voren in zijn telefonische verslag.