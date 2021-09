Omrop TIP: FryslânDOK over Jan Mankes

De oprichter van Museum Belvédère Thom Mercuur was een groot bewonderaar van het werk van Mankes. "Tijdloze kunst" zegt hij in de film uit 2001. En: "Over 20 jaar zal Mankes nog meer bewondering oogsten." Zijn voorspelling komt uit. In Museum MORE in Gorssel was vorig jaar een grote tentoonstelling en nu ook in Museum Belvédère.