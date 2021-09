Fryske Akademy werkt aan nieuw woordenboek: van 'koroana' tot 'tuolleprakkesaasjes'

"De taal verandert. Na 36 jaar wordt het hoog tijd om te kijken of er ook woorden zijn bijgekomen. Je kunt dan ook denken aan actuele woorden zoals 'koroana', maar dan wel met een k en oa", vertelt woordenboekmaker Hindrik Sijens. Hij presenteerde het project vrijdag op de Akademydei in Leeuwarden. "Aan de andere kant zijn er ook verouderde woorden, waarvan je je moet afvragen of je die nog moet opnemen."

Digitaal woordenboek

Het nieuwe woordenboek wordt een digitaal woordenboek, dat ook online beschikbaar is. Die werkwijze betekent ook meer ruimte voor woorden en beschrijvingen van woorden. Plannen voor een nieuw woordenboek op papier zijn er in eerste instantie niet. Woordenboeken op papier hebben volgens Sijens ook nadelen. "Bij een woordenboek op papier zitten je altijd met de ruimte. Bij een digitaal woordenboek maakt dat niet uit. Je kunt zoveel woorden en beschrijvingen opnemen als je wilt, zolang je leeft."

"Waar leg je de grens?"

Het woord 'tuolleprakkesaasjes' zal ook het nieuwe woordenboek wel halen, denkt Sijens, ook al omdat er een Fries boek is met die titel. "Een 'tuolle' is zo'n krukje waarop de boer zit bij het handmelken. Dan heeft hij de tijd om te 'prakkesearjen' (na te denken); vandaar het woord 'tuolleprakkesaasjes'. Het is wel de moeite waard om zulke mooie Friese woorden op te nemen. Het is wel regelmatig een punt van discussie, want waar leg je de grens?"

Woorden die het nieuwe handwoordenboek niet halen, zijn daarom nog niet verloren, want ze blijven natuurlijk wel bestaan in het grote woordenboek van de Friese taal en de taaldatabank van de Akademy.