Publiek en makers enthousiast bij première Wadopera Peter Grimes

Ook voor de cast en crew was het een bijzondere avond. Nog niet eerder hadden ze een stuk gespeeld op zo'n bijzondere locatie, middenin de natuur. Hoofdrolspeler Albert Bonnema was tevreden over de première. "Het was heel bijzonder. Als operazanger moet je de emoties voelen, maar je moet zelf niet te emotioneel worden. Ik moet nog wel kunnen zingen. Het publiek was geweldig, ze luisterden zo aandachtig, je voelde de concentratie."

Ook regisseur Paul Carr was een gelukkig man. Je kon een speld horen vallen, zei hij over het publiek. Ook vindt hij Paesens de ideale locatie voor het stuk, vooral omdat het een vissersdorp is, en omdat het dorp zelf ook een tragische geschiedenis heeft met de zee. Hij is trots op de dorpsbewoners die meedoen aan het stuk. "They are great!"