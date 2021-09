Sander de Rouwe over gaswinning Ternaard: "Daar moeten we zoveel mogelijk mee stoppen"

Het formatieproces duurt nu al lang, en dat helpt de provincie niet. "Het is status quo. Het staat bijna stil. Het beweegt een klein beetje in Den Haag, maar dat zijn kleine stappen." Dat het zo lang duurt is ook niet goed voor Fryslân, zegt De Rouwe: "De grote dossiers zijn heel belangrijk voor Fryslân, zoals stikstof, wat is de toekomst van de infra, wat kunnen we met de woningen? Duidelijk is, deze regering in deze status zal er niet de grote antwoorden op geven."

Rol CDA in landelijke politiek

Of het CDA moet deelnemen aan de coalitie, weet De Rouwe niet. "Het moet niet, het kan beide. Ik ben kamerlid geweest in de oppositie en de coalitie. Het is aan de mensen daar. Van de mensen in de achterban hoor ik wel: "wat wij belangrijk vinden is een duidelijk CDA-geluid."

Als er geen beweging in de formatie zou komen, behoren nieuwe verkiezingen tot de mogelijkheden, maar daar wil De Rouwe liever niet aan. "Ik hoop het van harte niet, dat is heel belangrijk voor Nederland, dat wij missionaire mensen hebben met energie, in plaats van opnieuw verkiezingen."