Vrouwen sc Heerenveen winnen eenvoudig van VV Alkmaar

In de openingsfase ging het spel op en neer, maar het was de thuisploeg die in de 17e minuut via Roos van der Veen op voorsprong kwam. Zij kon uit een hoekschop van Eef Kerkhof binnenkoppen.

Chimera Ripa en Zoï van de Ven maakten er voor de rust zelf nog respectievelijk 2- en 3-0 van. Van de Ven deed dat met een knap wippertje over de doelvrouw van VV Alkmaar.

In de tweede helft kregen beide ploegen nog wel aardige kansen, maar tot doelpunten kwam het niet meer.

Vier punten

De vrouwen van Heerenveen hebben nu vier punten uit twee wedstrijden. De eerste wedstrijd van het seizoen werd met 2-2 gelijkgespeeld tegen nieuwkomer Feyenoord.