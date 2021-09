Zaalvrouwen Drachtster Boys beginnen competitie met overwinning op Feyenoord

De Friese vrouwen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Lisanne Kempe. Die voorsprong werd direct na de aftrap voor de tweede helft verdubbeld, toen Amber Werkman een voorzet kon binnenlopen.

Jennifer Oliveira maakte even later de aansluitingstreffer via de hak van Jessie Prijs: 1-2. Het was echter niet lang spannend, want Esther van Toledo maakte er alweer gauw 1-3 van.

Risico

Feyenoord nam in de slotfase met een meespelende keeper veel risico om nog een punt af te dwingen. Dat kwam ze duur te staan, want na een balonderschepping kon Aafke de Hoek de bal van eigen helft in het lege doel schieten: 1-4. Dat was ook de eindstand.

Lang geen competitie

De wedstrijd in Rotterdam was voor de Drachtster Boys de eerste competitiewedstrijd sinds afgelopen jaar oktober. Naast de Drachtster Boys komt ook Libertas uit Damwâld dit seizoen uit in de eredivisie. Die beginnen echter volgende week pas aan de competitie.

Volgende week speelt Drachtster Boys opnieuw tegen Feyenoord. Dan in Drachten voor de KNVB Beker.