150 studenten beginnen dakloos aan schooljaar: "Geen incidenteel probleem"

Het woningtekort is een bekend probleem, zeker als het gaat om huisvesting van (internationale) studenten. Ook in bijvoorbeeld Groningen - waar donderdag een universiteitsgebouw bezet werd - is er een enorm tekort.

Landelijk zijn er zo'n 22.000 studenten die geen geschikte woonplek kunnen vinden. Ondertussen komen er steeds meer studenten bij, ook uit het buitenland.

Vooral voor die internationale studenten is het lastig: zij komen soms naar Nederland zonder dat ze een verblijfplek hebben. Ze komen dan terecht in een hotel, noodopvang of in sommige gevallen zelfs op straat.