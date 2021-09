Directeur Nelleke IJssennagger: 'Kleine Fryske Akademy zit vol ambitie'

"Wij zijn een instituut van onderzoek en inhoud. Daar willen we vooral graag verder over praten, want er gebeurt veel bij de Akademy", vertelt IJssennagger. De tijd dat er vooral over de Akademy gepraat werd vanwege financiële en bestuurlijke problemen is volgens de directeur voorbij.

"Er is natuurlijk veel gebeurd, maar het mooie is dat het eigenlijk al voorbij was toen ik begon. Er zit een groep bijzonder gemotiveerde medewerkers die graag vooruit wil. Er is nu gelukkig ook weer ruimte om nieuw talent aan te nemen."

Samenwerking

IJssennagger is ook nauw betrokken bij het overleg over de Friese kennisinfrastructuur, die moet leiden tot meer samenwerking met andere organisaties op het gebied van kennis zoals de AFUK, Tresoar, Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden en het Fries Sociaal Planbureau. IJssennagger verwacht dat dit overleg wel iets zal opleveren.

"Ik geloof echt dat je met elkaar sterker staat en kijk ernaar uit om meer samen te werken." IJssennagger hoopt dat voor het einde van het jaar meer duidelijk wordt over de samenwerkingsplannen.