Schuilschuur in Oudebildtzijl voor kwetsbare mensen in acute woningnood

"De mail is ontploft", zegt Van den Brand. "Wat ik natuurlijk fijn vind, maar aan de andere kant ook heel schrijnend. Het waren heel veel hulpvragen van vrouwen in nood, maar ook echt nood. We hebben veel lange mails gekregen over hoe de situatie zit. Ik ben er heel erg van geschrokken, dat het zo veel is."

Geweld

Op donderdag was de eerste kijkdag bij de schuilschuur. Met name vrouwen geïnteresseerd in de woonruimtes. "Vrouwen met en zonder kinderen. Best wel veel zaken die te maken hebben met huiselijk geweld: vrouwen die vluchten vanuit huis, die gewoon wegmoeten. Ze slapen bijvoorbeeld bij tantes van 80 of bivakkeren bij vriendinnen. Maar dat is gewoon niet houdbaar. Ik ben er echt van geschrokken."

Zes maanden

De mensen kunnen maximaal een halfjaar in de woonruimtes verblijven. "We hebben uitgerekend als je dingen in Nederland moet regelen of je moet ergens op wachten, dan kan dat binnen zes maanden. Mocht het heel schrijnend zijn dan proberen we met z'n allen mee te zoeken. Misschien wat druk zetten bij gemeentes of woonstichtingen, maar er is gewoon helemaal niks", zegt Van den Brand.