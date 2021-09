Heerenveen-nieuweling Nick Bakker: "Ik denk wel dat ik een echte Groninger ben"

Nick Bakker was de laatste speler die werd aangetrokken door Heerenveen. Hij kwam na de transferdeadline, want hij was transfervrij. Bakker speelde vijf jaar lang als verdediger bij FC Emmen.

Bakker: "Ik ben lang in gesprek geweest met Emmen over een nieuw contract. Maar dat was onder de voorwaarde dat we in de Eredivisie zouden blijven. Ik voelde me niet te groot voor de Keuken Kampioen Divisie, maar als je gewend bent aan de Eredivisie, dan wil je daar ook blijven spelen."