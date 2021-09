Te druk bij testlocatie Leeuwarden: voortaan alleen nog testen op afspraak

Afgelopen hebben week bijna 9.000 mensen zich laten testen bij de GGD-locaties in Fryslân. Een week eerder waren het er nog zo'n 6.700. Het past in het beeld van de besmettingscijfers: die stijgen ook al vier weken op rij. De afgelopen week testten 988 Friezen positief op het virus.

In Leeuwarden is het nu regelmatig te druk met mensen die zich willen laten testen. Daardoor ontstaan er wachtrijen en dat is niet de bedoeling, zegt de GGD. Het is niet prettig voor bezoekers van de testlocatie en ook niet voor het personeel.

Komende maandag stopt de GGD Fryslân daarom met het testen zonder afspraak. Wie zich wel in Leeuwarden wil laten testen, moet naar coronatest.nl of bellen met de afsprakenlijn van het RIVM.

343.000 Friezen volledig gevaccineerd

Het vaccineren zonder afspraak blijft wel bestaan. Dat kan op alle locaties van de GGD Fryslân. Afgelopen week deden 764 Friezen dat. Dat is goed voor 15 procent van het totale aantal Friezen dat vorige week een prik heeft gehaald.

De GGD heeft in totaal 698.342 vaccinaties gezet bij Friezen. Het zorgt ervoor dat meer dan 343.000 Friezen volledig zijn gevaccineerd. In de hele provincie komen 570.000 mensen in aanmerking voor een vaccin.

Lage vaccinatiegraad bij groep 26-35 jaar

De vaccinatiegraad ligt in Fryslân net iets lager dan het landelijk gemiddelde. Vooral in de groep van mensen tussen de 26 en 35 jaar is het verschil groot met de rest van Nederland. In die groep is van de Friezen 5 procent minder gevaccineerd dan landelijk. Het kan ervoor zorgen dat het aantal besmettingen in Fryslân relatief het hoogst is in heel Nederland.