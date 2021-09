Roadtrip over zelfmoordpreventie verzamelt verhalen

Fuchs is uitermate tevreden met het verloop van de roadtrip. "De week is buitengewoon mooi geweest, we hebben iedereen de tijd en mogelijkheid gegeven hun verhaal te doen."

Supranet

In Leeuwarden werd vooral stilgestaan bij de pilot rond Supranet, die in Leeuwarden werd gehouden. In 2018 ging de gemeente van start met dit Suïcidepreventie Actienetwerken. Daarin wordt samengewerkt tussen alle organisaties die werken aan zelfmoordpreventie. Ondertussen doen negen regio's mee aan Supranet.

De roadtrip gaat vrijdag nog naar Zaandam en wordt 's avonds in Amsterdam afgesloten. De verhalen die zijn opgehaald komen onder anderen op de website van 113 terug.