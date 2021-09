"Gaswinning Waddenzee kan alleen als er geen wetenschappelijke twijfels zijn"

Op een congres van het IUCN - International Union for Conservation of Nature - deze week in Marseille, hebben tal van internationale natuurbeschermingsorganisaties en overheden Nederland in een motie opgeroepen de gaswinning in de Waddenzee niet door te zetten.

Juridisch gezien zegt zo'n motie niets, weet hoogleraar Kees Bastmeijer van de Waddenacademie. Toch is daarmee de kous niet af. Bastmeijer: "Deze motie is zelf niet juridisch bindend, maar wijst op onderwerpen waar wel juridisch bindende verdragen en EU-richtlijnen voor gelden: het behoud van de Werelderfgoedwaarden van het gebied, bescherming van trekvogels en het tegengaan van klimaatverandering."

'Gaswinning veilig'

Het betekent dat Nederland goed moet onderbouwen waarom de winning van gas wel kan. Volgens het ministerie van Economische Zaken is dat het geval. Een woordvoerder laat weten dat de gaswinning daar veilig kan en ook dat het mee zal vallen met de bodemverzakking.

"In dit geval is ook uitgebreid onderzoek gedaan door onder meer de Universiteit Utrecht naar de mogelijke gevolgen voor bodemdaling. Daaruit blijkt dat de gevolgen beperkt zijn", schrijft een woordvoerder in een reactie.

Bovendien, zo laat het ministerie weten, wordt er altijd geluisterd naar onafhankelijke experts zoals Staatstoezicht op de Mijnen en de Mijnraad.

Internationaal signaal

Bastmeijer vindt het met name interessant dat ook andere overheden de oproep gesteund hebben. "Daarmee spreken ze Nederland via de motie eigenlijk aan op naleving van de verplichtingen."

Welke overheden dat zijn, is nog niet duidelijk. Dat zegt woordvoerder Carl Königel van het IUCN. "Nederland zelf stemt niet mee, maar het is wel interessant om te weten wat landen als Duitsland en Denemarken doen. Twee landen die ook aan de Waddenzee liggen. De stemming is transparant, maar hoe er is gestemd, is nog niet duidelijk."

Effect van de motie afwachten

Of de motie van de internationale gemeenschap het ministerie nu wel of niet aan het twijfelen brengt, Bastmeijer denkt dat de oproep ervoor zorgt dat demissionair minister Stef Blok het in de Tweede Kamer nog lastig krijgt.

"Juridisch is vooral het in de motie genoemde voorzorgbeginsel van belang: op grond van het Natura 2000-regime mag mijnbouw in of onder het gebied alleen wanneer er 'geen wetenschappelijke twijfel' bestaat over nadelige gevolgen voor de Waddenzee. Ik verwacht dat de Tweede Kamer op de regering vooral op dit punt gaat bevragen."