Geen Uldrikis bij Cambuur, dat andere internationals er wel weer bij heeft

De omstandigheden waren pittig. In Bahrein, waar de wedstrijden gespeeld werden, was het overdag veertig graden. En dan is het voetbal ook nog eens compleet anders. "De temperatuur speelde een grote rol. Hier in Nederland wil je toch graag voetballen. In Haïti is het iets meer lange ballen, meer fysiek en op snelheid. Dat was wel weer even wennen."

Groot talent

Voor het duel met Go Ahead Eagles zit Van der Meer weer bij de selectie van Cambuur. Hij maakte in de eredivisie nog geen minuten, maar dat moment komt volgens trainer Henk de Jong steeds dichterbij.

"Jhondly is een heel groot talent. Die gaat straks ook spelen. En dat is onze eigen jongen, van onze eigen club. Die ontwikkelt zich net zoals Alex Bangura", vertelt De Jong, die in Van der Meer een rechterverdediger ziet.