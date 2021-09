Blauwe kiekendief bijna uitgestorven in Fryslân

De blauwgrijze roofvogel komt sinds de Tweede Wereldoorlog in ons land voor. De vogels broeden nu met name nog een Waddeneilanden en in Groningen. Dit jaar zijn er in Nederland nog geen tien broedparen geteld. Die paren kregen wel jonge kuikens, maar de meeste kuikens hebben het eerste jaar niet overleefd.

Volgens Sovon Vogelonderzoek Nederland en Grauwe Kiekendief-Kenniscentrum Akkervogels zijn er in 2020 en 2019 ook maar weinig jonge kuikens van de roofvogelsoort overgebleven. De vogelonderzoekers hebben daarom zorgen over de toekomst van de blauwe kiekendief in Nederland.

Onderzoek naar oorzaak

Onderzoek met zenders moet nu uitleggen waarom de vogels het moeilijk hebben. De onderzoekers denken dat het verbeteren en toegankelijker maken van eten voor de jonge vogels kan bijdragen om de kuikens het eerste jaar door te helpen.