Vrijdagmarkt: "Deze woningmarkt zorgt voor een tweedeling in de maatschappij"

Volgens een andere ligt een deel van de oplossing in het weren van buitenlanders: "Die moeten ook allemaal een huis hebben en dat gaat ten koste van eigen mensen."

Een buitenlandse student vertelde dat hij het geluk heeft dat hij 23 jaar is, hij kan daardoor huurtoeslag krijgen. Daarvoor was het eigenlijk niet te doen, omdat meisjes en Nederlandse studenten altijd voorgaan.

'Boeren moeten ruimte maken'

"Bouwen, bouwen, bouwen! Dat is de oplossing en dan de milieuregels maar even links laten liggen", was een andere reactie. Daarbij werd ook gezegd dat het zielig voor de boeren is, maar dat zij maar wat in moeten krimpen om de bouw mogelijk te maken.

Een koopman vertelde dat zijn dochter de moed opgegeven heeft om nog iets te vinden: "Alles waar ze op bieden wordt overboden! Er zit niets anders op dan dat ze bij ons inwonen. We moeten maar zien hoe dat qua privacy wat te regelen is. Het is niet anders."

Verkopen aan een huisjesmelker?

Iemand met verkoopplannen hoopt op een goede prijs, maar zou nooit aan een buitenlandse investeerder verkopen: "Nee, dat is echt tegen mijn principes." Een ander vertelde echter dat het ook hun doel was om het huis van haar ouders te verkopen aan een stel uit het dorp, maar dat liep toch anders. Het is uiteindelijk tocht naar een 'huisjesmelker' gegaan.