Tribunes sc Heerenveen krijgen naam van clubiconen

Met een officiële handeling op 26 september, voor de wedstrijd tegen FC Twente, gaat de naamswijziging in werking.

Riemer van der Velde (80) was van 1983 tot 2006 voorzitter van sc Heerenveen. Daarna zat hij in de raad van commissarissen. Letter bleef Van der Velde actief bij de club in een adviserende rol.

Foppe de Haan (78) was drie periodes hoofdtrainer van Heerenveen, voor het laatst in het seizoen 2015-2016. Later was hij assistent van bondscoach van Sarina Wiegman bij de Oranjedames, toen die in 2017 Europees kampioen werden.

Radio Camataru

De plannen om de tribunes naar de clubiconen te vernoemen waren er al langer. Supporters van de club kwamen met het idee. Technisch manager Ferry de Haan vertelde in de podcast van Radio Camataru dat er bij de wedstrijd tegen Twente een openingsceremonie komt.