Directeur Elfstedenhal over OKT curling: "We willen er echt een show van maken"

Niet eerder in de geschiedenis was ons land gastheer van het olympisch kwalificatietoernooi curling. "Voor ons is het heel belangrijk, maar voor de stad Leeuwarden ook, een stukje citymarketing van de bovenste plank. We zijn er heel blij mee," vertelt Klaas Siderius, directeur van de Elfstedenhal.

Een van de landen die zich in Leeuwarden voor de Spelen kan kwalificeren, is Nederland. Mogelijk geven de wedstrijden in eigen land het team een extra stimulans, want niet eerder plaatste Oranje zich voor de Olympische Spelen op het onderdeel curling.

Hal wordt klaargemaakt

Er wordt hard gewerkt om de hal klaar te maken voor curling. "Op dit moment zijn we de sheets aan het leggen voor de curling, niet voor het OKT, maar voor de normale gebruikers."

Op de platen die er nu in komen, kunnen de kwalificatiewedstrijden niet worden gehouden. "Wij gaan nu open voor iedereen, kunstschaatsen, shorttrack, curling. Dus moeten we de baan multifunctioneel inzetten. Straks is het alleen maar voor de OKT en dan moet het echt een baan zijn die aan de kwalificatie-eisen voldoet."