Waarom laten mensen in Achtkarspelen en Dantumadiel zich minder vaak vaccineren?

Brouwer vindt dat ook lastig: "Ik houd er niet van om te zeggen 'je moet dit' of 'je moet dat'. Vaccinatie is vrijwillig. Maar je moet wel accepteren dat je zonder vaccin sommige dingen niet kan. Dat zie je in andere landen ook steeds meer. In Frankrijk krijg je niet eens een bakje koffie. Bij ons kun je niet op de tribune bij SC Heerenveen."

GGD zoekt redenen

De GGD heeft zijn best gedaan om het mensen zo makkelijk mogelijk te maken. "We zijn veel in de regio geweest met de prikbus. In onze beleving doen we heel veel, maar we moeten kijken of we nog meer kunnen doen."

Daar praat de GGD ook over met de gemeenten: "Zo moeten we erachter komen wat precies de redenen zijn en wat we daaraan kunnen doen om meer mensen naar ons toe te krijgen. Daar kijken we dus actief naar."

Behoefte aan specifiekere cijfers

Of het stemgedrag een verklaring is, durft Agricola niet te zeggen. Het is niet zo erg als in de gemeenten Urk en Staphorst, mar christelijke partijen als ChristenUnie en SGP hebben in Dantumadeel een grotere aanhang dan in andere Friese gemeenten. "Bij ons woont die groep met name in Driezum, Wâlterswâld en in beetje in Damwâld. Maar ik heb nu cijfers voor de hele gemeente, niet uitgesplitst naar dorp. Als ik dat wel zou hebben, kon ik misschien wat preciezer actie ondernemen."