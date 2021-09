Omrop TIP: Podcast over zelfdoding "Dit hadden we nooit, nooit gedacht"

"Ik voelde me zo 'waardeloos'"

In de tweede podcast komt Jan Kuipers aan het woord. Hij vertelt gewoon hoe het was. Hoe gedachten hem plaagden, gedachten dat hij 'waardeloos' was, toen hij zonder werk thuis op de bank belandde. Het ging steeds slechter met hem. Hij reed wel eens naar het spoor toe, is een paar keer naar een flat gegaan en stond bij het water. Hij werd opgenomen en deed een poging.

In de podcast vertelt hij hoe die ene vraag zijn hele perspectief veranderde. Hij is blij dat hij hier nog is, want het leven heeft wel doel. Ook al is het niet altijd even makkelijk. De gedachte dat hij van waarde is in zijn werk als ervaringsdeskundige helpt.