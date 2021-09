Meer vliegen en muggen door slecht jaar voor wespen

Constandse woont in Warten en merkt het zelf ook. "Ik kan 's avonds niet in de achtertuin zitten zonder me flink in te spuiten met deet. En de wespen leveren altijd wel een goede bijdrage in het indammen van die insecten, maar dit jaar dus niet."

Dat er minder wespen zijn, heeft ook gevolgen voor het Constandses werk. Hij kreeg pas deze week voor het eerst dit jaar een telefoontje over wespenoverlast. "Dat was in Gorredijk, toevallig twee buren die ieder twee wespennesten hadden."

Geen voorspelling

Over volgend jaar kan Constandse nog geen voorspelling doen. "Dat is opnieuw afhankelijk van de weersituatie. Als we nog zo'n voorjaar krijgen, dan komen er nog minder wespen."

Uiteindelijk komt het wel weer goed met de wespen. "Zo'n populatie herstelt zich over het algemeen wel weer in een paar jaar." Voor hetzelfde geldt krijgt Constandse het volgend jaar weer net zo druk als vijf jaar geleden. "Toen was het materiaal niet aan te slepen, het raakte zelfs op."

RTV NOF ging mee met ongediertebestrijder Foeke Dijkstra uit Damwâld: