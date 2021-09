Fryslân kan status van schaatsprovincie alleen behouden met meer kinderen op het ijs

"Het schaatsen zit in ons bloed. Het is een deel van onze Friese cultuur. Klimaatverandering pakt dat nu van ons af, want wij kunnen niet wachten totdat de vorst zijn ding heeft gedaan."

Aan het woord is Anne Jochum de Vries van Sport Fryslân. "Het schaatsen is wat wij zijn. En dus bundelen we nu de krachten om dat zo te houden."

Samen met onder andere de schaatsscholen in onze provincie, maar ook het Gewest Fryslân en de Sven Kramer Academy wil Sport Fryslân nu de schoolkinderen bereiken. "Ieder van ons heeft zijn eigen manier om de jongeren te bereiken. Maar in plaats van vijf dobbers uitgooien, kun je ook voor de grote vis gaan met één grote dobber. Dat doen we nu."

Prachtige ervaring geven

Het idee is dat de kinderen in groep 5 en 6 van de basisschool in aanraking komen met het schaatsen. De deelnemende organisaties zoeken nog uit hoe dat het beste kan. "Wanneer ze op het ijs staan, is er genoeg kennis om ze les te geven. Het gaat erom, hoe krijgen we ze op het ijs?"

Een voordeel: Fryslân heeft twee prima ijsbanen: "In Leeuwarden en in Heerenveen, dat is een geweldige situatie. Daar moeten we de kinderen naartoe zien te krijgen om ze die prachtige ervaring mee te geven. Het gevoel van over het ijs glijden, de beweging van het schaatsen."

10.000 schoolkinderen

"Op termijn moet het gaan om 10.000 kinderen per jaar, dus misschien moeten we wel werken met bussen tussen scholen en ijshallen. Dat zijn we nu aan het uitdenken."

"We moeten uitzoeken hoe we scholen kunnen helpen met het vervoer bijvoorbeeld. Zodat we niet alleen kinderen die op een paar kilometer wonen naar de ijsbanen krijgen, maar ook kinderen die van verder moeten komen."

Begin 2022 moeten de eerste schoolkinderen binnen het nieuwe project op schaatsen staan.