Drie weken zonder spoorbrug Leeuwarden is 'meest optimistische' scenario

De brug ging dinsdag kapot en kan sinds die tijd niet meer open voor de scheepvaart. De treinen konden dinsdag ook een poos niet rijden, maar dat werd dezelfde dag nog verholpen. De cilinder die de brug moet draaien werkt niet meer. Daarom kan hij niet meer open.

Impact op de stad

Het heeft gevolgen voor het scheepvaarverkeer, zegt gedeputeerde Fokkens: "Heel veel boten kunnen er niet langs, je praat bijvoorbeeld over container- en binnenvaarschepen die nu om moeten varen. Het kan ook tot gevolg hebben dat er meer vrachtwagens door de stad gaan rijden. Dus het heeft best wel impact."

Weken of maanden

ProRail, die de brug in beheer heeft, tast nog in het duister over de precieze oorzaak van het defect, zegt regiodirecteur Wennekendonk. "Om dat te bepalen moeten we de cilinder eruit halen. We zijn nu een plan van aanpak aan het maken om deze vijf ton zware cilinder eruit te halen, te verschepen naar de werkplaats en te inspecteren."

Dat kan dus op z'n minst drie weken duren. "Maar ik zeg er eerlijk bij dat drie weken echt ons beste scenario is. Het kan dus ook zomaar langer duren, zelfs enkele maanden. Pas als we weten wat er aan de hand is, kunnen we inschatten hoe lang het duurt", zegt Wennekendonk.