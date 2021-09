Natuur-autoriteit IUCN stemt voor en roept Nederland op: boor geen gas in Waddenzee

De uitslag van de motie op het wereldcongres werd donderdag bekend. De motie is aangenomen met 583 stemmen voor en 7 stemmen tegen. Verder waren en 134 partijen die zich hebben onthouden van stemmen. Dit betekent dat de motie verandert in een resolutie, oftewel een ferme oproep.

Groot samenwerkingsverband

Het congres van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) is bedoeld voor natuurbeschermers en vertegenwoordigers van regeringen over de hele wereld. Daar vallen ook zo'n 900 niet-gouvernementele-organisaties onder.