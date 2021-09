Mondiaal natuurcongres roept Nederland op: boor geen gas in Waddenzee

Het congres van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) is bedoeld voor natuurbeschermers en vertegenwoordigers van regeringen over de hele wereld. Daar vallen ook zo'n 900 niet-gouvernementele-organisaties onder.

Het IUCN is een internationaal samenwerkingsverband dat sinds 1948 bestaat. Op het congres wordt gesproken over belangrijke internationale beslissingen over natuurbehoud en klimaatverandering. Het biedt ook de mogelijkheid om een 'urgente motie' in te dienen.

De motie van de Waddenvereniging kreeg voor het indienen steun van 23 natuurbeschermingsorganisaties.