Hulpverlening met preventiebus door Fryslân tegen suïcide

"Dat heeft te maken met de cultuur hier in Fryslân", denkt psychiater Agnes de Groot. "Friezen praten niet zo snel over die gevoelige thema en delen dat dus niet met anderen, terwijl dat zo belangrijk is. Afgelopen jaar deden 76 mensen in Fryslân zichzelf tekort."

Regiotour

Om mensen met suïcidale gedachten te bereiken gaan deskundigen van de GGD en ggz op regiotour door de provincie. Zo gaan de deskundigen op bezoek bij de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Achtkarspelen en Tytsjerkstradiel.

"Praat erover"

Het doel is om uiteindelijk echt in contact te komen met mensen die geen uitweg meer zien. "Praat erover", zegt De Groot. "Vaak zijn de signalen duidelijk. Mismoedigheid, maar ook andere problemen zoals scheiding of ontslag, kunnen mensen zover drijven dat ze de dood als enige oplossing zien. Wij moeten ze hoop geven en laten zien dat er ook een andere weg is."