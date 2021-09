Horeca ziet niets in plannen kabinet voor 'testen voor toegang'

Bovendien zou er voor horeca die na tien uur 's avonds open is een verplichten kaartverkoop moeten komen. Zonder kaartje dan dus geen toegang. Ook een portier bij de ingang wordt verplicht. "Je moet er dus iemand voor neerzetten. Dat kost weer geld", vertelt vertegenwoordiger Ton Eijer. "Vooral kleine kroegjes moeten dan apart weer iemand inhuren om die QR-code te laten scannen. Dat zijn kosten voor niets. Het is ook niet uit te leggen aan onze gasten.

Druk genoeg, te weinig personeel

Ook een serveerster op een terras in Leeuwarden ziet het niet zitten dat ze steeds om een QR-code moet vragen op het terras. "Wij hebben het al druk genoeg, we komen personeel te kort," seit Fleur Nijholt. "Dan moeten we ook nog om een QR-code vragen, dat is toch niet nodig?"

Sector voelt zicht 'gebruikt'

Grootste kritiek van de horeca is dat de sector zich 'gebruikt' voelt om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. "Dit is onacceptabel. In plaats van dat het Kabinet haar ongelijk toegeeft, kiest men er voor het regime voor de hele horeca te verzwaren," zegt Koninklijke Horeca Nederland voorzitter Robèr Willemsen.