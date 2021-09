Camera's bij basisscholen in Achtkarspelen om overlast op pleinen tegen te gaan

In meerdere dorpen in de gemeente vinden de vernielingen plaats, zegt wethouder Jouke Spoelstra. "Dit kost veel tijd en inzet van politie, maar ook van leerkrachten. Die kunnen hun tijd wel anders besteden." Volgens hem is er niet op iedere school overlast, maar staan alle scholen wel achter het besluit van het college.

In Kootstertille is eerder een pilot geweest op drie basisscholen. "We konden zien dat toen we de camera's hadden aangeschaft, en toen we hier melding van hadden gemaakt, dat de schade echt is afgenomen", zegt Spoelstra. "Andere scholen hebben toen aangegeven dat we het op deze manier moeten doen."

Strenge voorwaarden

De cameraplaatsing gebeurt tussen nu en twee jaar. Spoelstra benadrukt dat het toezicht onder strenge voorwaarden gebeurt. Er komen bordjes die wijzen op de camera's en de beelden blijven 4 weken lang bewaard.

Bovendien wordt er niet continu naar de schermen gekeken, zegt Spoelstra ook met nadruk. "Alleen op het moment dat er vernielingen plaatsvonden, worden de beelden opgevraagd. Dan wordt er naar gekeken en wordt het alleen overhandigd aan de politie."

"Het is jammer dat je deze maatregel moet nemen", zegt de wethouder. "We hopen dat het een positief effect heeft en dat de kinderen gewoon gebruikmaken van het schoolplein."