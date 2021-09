Fokkens: "Ja, minder forenzen na corona. Maar Lelylijn blijft nodig"

Door de gedwongen lockdowns is Nederland flexibeler geworden. Dat signaleert het Planbureau voor de Leefomgeving in het onderzoek Thuiswerken en de gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit. Voor het onderzoek zijn er data en gesprekken met thuiswerkers geanalyseerd.

Nieuw spoor wel nodig?

"De toegenomen flexibiliteit zorgt ervoor dat de piekbelasting van het wegennet en het openbaar vervoer afneemt, waardoor beleidsmakers zich moeten afvragen of geplande uitbreidingen van snelwegen of treinverbindingen wel nodig blijven", zegt hoofdonderzoeker Edwin Buitelaar.

Minder woon-werkverkeer dus, ook als het om treinforenzen gaat. Is een Lelylijn over Groningen-Drachten-Heerenveen naar Amsterdam dan wel nodig? Volgens gedeputeerde Fokkens wel.

'Grenzen bereikt'

Fokkens: "Ik denk niet dat het een belemmering is. Sterker nog: als ik het rapport gauw lees is dat ProRail zelf aangeeft dat de grenzen van het huidige spoorsysteem bereikt zijn. Als we een duurzaam alternatief willen voor de auto, moeten we inzetten op spoor. De Lelylijn is ook juist een ontbrekende schakel, om het Noorden met de Randstad te verbinden."