Met bloeizones zoals '058 Samen Sterk' moeten Friezen gezond ouder worden

Het klinkt zo simpel: goed eten en bewegen en het gevoel hebben dat je ergens bij hoort, en je wordt gezond ouder. Maar zo vanzelf gaat dat lang niet overal. En al helemaal niet in coronatijd. 058 Samen Sterk is zo'n bloeizone. Hier komen Leeuwarders bijeen om onder meer te bewegen bij een zumba-dans-workout van Denise Rivera.

Het initiatief 058 Samen Sterk is drie jaar geleden opgericht door Jerrel Ramdat. Het is een club van mensen met verschillende culturele achtergronden. Het is een voorbeeld geworden van hoe het ook op andere plekken vorm kan krijgen.

Steun van de provincie

Gedeputeerde Douwe Hoogland was donderdag op werkbezoek. Hij wil vanuit de provincie dergelijke bloeizones stimuleren. In Leeuwarden kunnen ze bijvoorbeeld wel wat steun gebruiken bij de contacten met diverse instanties.