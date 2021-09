VNO-NCW: "Werkgever moet net als bij evenementen naar prikstatus mogen vragen"

De kwestie ligt gevoelig, want het vragen naar het wel of niet vaccineren of testen komt voor een andere groep mensen te dicht op het privéleven en de integriteit van het lichaam.

Eén beleid

"Iedereen heeft ook recht op z'n eigen privacy", vindt Dijkstra. "Maar het is wel gek dat we op bepaalde plekken een vaccinatiebewijs vragen en verplicht stellen, en dat op de werkplek niet mogen. We willen dat de overheid één lijn trekt."

Ongemakkelijke situatie

Hij wijst op de scholen, waar het aantal besmettingen na de vakantie is toegenomen. "De meeste mensen zijn gevaccineerd, maar nog twee miljoen mensen niet. Dat maakt dat veel bedrijven in een ongemakkelijke situatie komen, omdat men niet mag vragen of mensen getest of gevaccineerd zijn en men dat wel zou willen."