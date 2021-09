Projectontwikkelaar over wegstemmen villapark bij Balk: "We hoopten op iets anders"

Tegen de komst van het villapark hebben 1800 mensen een petitie van de Vogelwacht Balk getekend. Met 18 om 11 stemmen is het plan verworpen. Volgens VVD-raadslid en voorstander Albert van Keimpema betekent het besluit 'het einde van de ontwikkeling van kleinschalige parken'.

Ook projectontwikkelaar Hielke Tillema, van Kontour Vastgoed uit Heerenveen, is het niet eens met het besluit. Volgens hem hielden ze zich aan de richtlijnen van de provincie. "Het is teleurstellend, we hadden op iets heel anders gehoopt."

Toeristisch profiel

Het bedrijf is zes jaar lang bezig geweest met het ontwikkelen van het plan. "We hadden het goed voorbereid. Het paste binnen de beleidskaders. We denken nog steeds dat we iets toevoegen aan het toeristisch profiel van de gemeente."

Volgens Tillema is het plan in evenwicht met de natuur. "Natuurlijk horen we de geluiden over de weidevogels, maar we hadden het plan ook helemaal aangepast, om op genoeg afstand van de weidevogels te komen."

Vertrouwen

"De raad heeft natuurlijk altijd het eindoordeel, maar we zijn 6 jaar intensief met diverse colleges bezig geweest om het plan voor elkaar te krijgen", vertelt Tillema. In dat vertrouwen hebben we dat ook voorgelegd aan de gemeenteraad."

Zal de projectontwikkelaar zich nu neerleggen bij het besluit van de gemeenteraad? "We laten het eerst rustig bezinken", antwoordt Tillema.