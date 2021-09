Spoorbrug over Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden nog wekenlang defect

De brug is sinds dinsdag defect en kan sinds die tijd niet meer open voor de scheepvaart. De treinen konden dinsdag ook een tijdlang niet rijden, maar dat werd dezelfde dag nog verholpen.

De cilinder die ervoor zorgt dat de brug draait werkt niet meer, waardoor de spoorbrug niet meer open kan." Om dit te herstellen moet inspectie van de cilinder plaatsvinden", meldt ProRail.

"Daarna kunnen we de cilinder repareren. Dit voeren we noodzakelijkerwijs uit door de cilinder met groot materieel uit de brug te takelen en te verschepen naar een werkplaats. Specialisten zullen de cilinder daar herstellen."

Vaker problemen

De afgelopen tijd zijn er regelmatig problemen met spoorbruggen. Die in de buurt bij Franeker is verzakt, waardoor er verschillende keren vertraging was.

De spoorbrug over het Van Harinxmakanaal in Leeuwarden zorgde afgelopen zomer ook een paar keer voor problemen. Dat was de brug voor het spoor richting Harlingen. Nu gaat het om een spoorbrug over het Van Harinxmakanaal.