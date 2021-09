Klooster Claercamp krijgt monumentenstatus én primeur

Met zo'n paspoort krijgen de eigenaren informatie over hun monument. Er staat ook in hoe ze het best met het monument om kunnen gaan: wat kan wel en wat niet? Die paspoorten zijn een nieuw initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Grootste klooster van Fryslân

Het klooster kwam in de 12e eeuw voor het eerst in de boeken voor. Het was het grootste klooster van Fryslân.

Kort voor 1165 kwamen broeders van een Franse kloosterorde naar Rinsumageest. Dat waren cisterciënzers. Ze bouwden een klooster op een terp van vier meter hoog. Halverwege de veertiende eeuw liepen er ongeveer 700 monniken rond en werd het terrein uitgebreid tot 60 hectare.