Leeuwarder nachthoreca doet mee aan protestmars Unmute Us

Ferdinand Klugt van Bebida's heeft de Horeca-Lwd Truck opgezet. Met die wagen rijden de Leeuwarder zaken mee in de protestmars in Groningen. Naast Bebida's doen onder meer Club RED, de Kantelaar en de Ouwe Stoep mee.

Op 24 augustus was de eerste actie Unmute Us in verschillende steden. Omdat de overheid daarna niet heeft gereageerd op de oproep van de evenementensector, komt er nu een nieuw protest.

Geen antwoorden

"Dat uit de ivoren toren niet meer komt dan een uitnodiging voor een gesprek zien wij als een zwaktebod waaruit blijkt dat ze de antwoorden ook niet hebben", zei de organisatie na het eerste protest. "Dit sterkt ons in onze overtuiging dat dit beleid gebaseerd is op willekeur."

Naast Groningen zijn er protestmarsen in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht.