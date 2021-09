Woningnood maakt creatief en wanhopig: op zoek naar de gouden tip

Plaatselijk Belang heeft inmiddels al meerdere brieven gestuurd aan woningcorporatie Thús Wonen en de gemeente Noardeast-Fryslân. De urgente woonvraag in en rondom het dorp is groot en dorpsbelang wil daar in samenwerking met de gemeente en Thús Wonen iets aan doen, maar dat zijn trajecten die jaren duren.

Keegstra daarover: "De grond waar Cedelshof fase 3 nog op gebouwd kan worden is van de gemeente, maar voordat de kavels worden uitgegeven moet er eerst een besluit worden genomen. En dat is nog steeds niet aan de orde gekomen."

Op het perceel zouden zo'n 20 tot 30 starterswoningen kunnen komen, om in ieder geval de druk iets van de woningketel te halen. "Maar het 'Stedelijk Bouwkundig plan' moet de grondeigenaar ook in elkaar zetten, daar gaan wij als Plaatselijk Belang niet over."