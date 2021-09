Koningin, Lou Reed en de Stones: beiaardier neemt afscheid na carrière vol mijlpalen

Speciale herinneringen bewaart De Boer aan Lou Reed. De voormalig frontman van The Velvet Underground bracht in 2008 een bezoek aan Groningen en kwam speciaal bij De Boer langs. "Zijn manager belde me, of Lou Reed even langs mocht komen", weet De Boer nog.

"Ik dacht: hij komt even een halfuurtje kijken. Maar hij is meer dan vier uur bij me geweest. Hij vroeg van alles, maakte opnames, filmpjes. Hij heeft zelfs even met me achter het carillon gezeten."