Stichtingen verbolgen over opheffen stedenbanden Joure: "We zijn besodemieterd"

In 2019, toen de vriendschap met Drolshagen een 50-jarig jubileum kon vieren, werd het partnerschapsverdrag tussen de gemeenten weer vernieuwd. Later kwam zelfs nog het verzoek van de gemeente of de commissie van dat moment zich om wilde vormen tot een stichting, zodat het juridisch beter geregeld was en er meer kans was op subsidie.

Langzaamaan afbouwen

Burgemeester en wethouders willen de vriendschap nu tussen vijf en tien jaar opheffen. Daar kan Kuindersma echter geen begrip voor opbrengen. "Dat is natuurlijk idioot. Of je bent vrienden, of je bent het niet. Ik vind het absurd." Kuindersma heeft op sociale media een poll uitgestuurd en krijgt naar eigen zeggen tal van reacties. "Mensen begrijpen er helemaal niet van."

Geschrokken in Drolshagen

In Drolshagen zijn ze ook geschrokken van het voorstel. "Ook omdat zij er nog veel meer energie in steken dan het college hier. Je wordt in september 2019 met alle egards ontvangen en tekent een vriendschapsgedrag, maar laat nu niet eens weten dat je voornemens hebt om het op te zeggen."