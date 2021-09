Fries inspeelboek gemaakt voor instappers in de blaasmuziek

Voor wie op latere leeftijd begint met het bespelen van een blaasinstrument, wordt vaak het bekende 'rode boekje' gebruikt. Maar volgens de mensen achter de initiatieven Nij Talint Orkest en Mienskipsorkest is dat boekje niet meer van deze tijd.

De liedjes in het boekje zijn tamelijk moeilijk en bovendien gaat het om vrij kerkelijke muziek. Het sloot vaak niet aan bij de belevingswereld van nieuw talent. Er was dus niet veel geschikte muziek voor deze categorie mensen, zegt Annewiep Bloem, die bij de totstandkoming van het nieuwe inspeelboek betrokken is.

In een behoefte voorzien

Bij nieuw blaastalent in Friesland was dus groot belang bij een beter inspeelboek, om het spelen van muziek onder de knie te krijgen. Daarom is het heft maar in eigen handen genomen. Onder de vleugels van muziekuitgever AM Music is er een boek samengesteld. De nieuwe nummers zijn geschreven door Feike van Tuinen, Arend Gerds, Thom Zigterman, Meine Verbeek, Johan Postma en Andries Kramer.