Friezin strijdt voor aandacht moord op Munir in 2004: "Laat het niet verjaren"

De moord op Munir in 2004

De moord op Munir gebeurde in 2004, toen de mensenrechtenactivist onderweg was naar Nederland om hier te studeren. In het vliegtuig werd hem verteld dat hij business class mocht zitten. Ook werd hem een flesje sinaasappelsap aangeboden. Later is geconstateerd dat in dat glaasje sinaasappelsap asenicum - gif- is gedaan, waaraan hij is overleden.