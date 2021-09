Cel- en werkstraf voor vrouw die moeder voor 100.000 euro bestal

De 54-jarige man kreeg woensdag een celstraf van twaalf maanden opgelegd, waarvan zeven voorwaardelijk. De straffen zijn volgens de eisen van het Openbaar Ministerie (OM). Het stel kwam begin 2015 in Ferwert wonen. Kort daarna verhuisde de toen 77-jarige moeder van Helmond naar het dorp toe. Daar woonde ze tegenover haar dochter en haar schoonzoon.

Bekentenis

Na een paar maanden had de moeder geen rode cent meer over. Het bleek dat de verdachten haar bankrekening in korte tijd leeg hadden gehaald. Het gerechtshof in Leeuwarden schat dat er ruim 100.000 euro is verdwenen. De dochter ontkende alles in de rechtbank, maar in hoger beroep kwam ze met een bekentenis.

Ze zou door haar ex, die schulden heeft, onder druk zijn gezet. De man kwam niet opdagen voor het hoger beroep. Hij is eerder veroordeeld voor oplichting. De man kreeg een zwaardere straf, omdat hij volgens het hof geen verantwoordelijkheid heeft genomen. Een eerdere voorwaardelijke celstraf van 150 uur moet de man nu ook nog uitvoeren.