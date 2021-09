Wereldberoemde portretten in Fries Museum: "Ik wil ze eigenlijk niet meer kwijt"

'Icons: topstukken uit de National Portrait Gallery' laat schilderijen, foto's, beelden, prenten en tekeningen zien van kunstenaars als Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck en Joshua Reynolds tot Andy Warhol en Marlene Dumas. Maar er is ook ruimte voor Friese portretten.

Femke Haijtema, directeur Tentoonstellingen en Publiekszaken, is er erg trots op: "Ik wil ze eigenlijk niet meer kwijt! Ze passen hier zo goed. Het gaat erg over identiteit, een onderwerp waar wij ook voor staan."

Met deze wereldberoemde tentoonstelling hoopt het Fries Museum op net zo'n succes als met de tentoonstelling van het werk van Alma Tadema, waar in 2017 meer dan 150.000 mensen op af kwamen. Tadema is ook vertegenwoordigd in deze expositie: als dubbelportret met zijn vrouw.