Eigenaar Spiker Ternaard heeft COA aanbod gedaan voor opvang 160 Afghanen

Dorpsplannen in gevaar

Geertsje Schoorstra van Dorpsbelang wist niet wat ze hoorde toen ze lucht kreeg van de plannen. "We staan met onze oren te klapperen. We weten nog niets over de exacte inhoud van de plannen, maar dit is niet wat wij voor ogen hebben."

"Er is beloofd dat De Spiker een zorgfunctie zou krijgen. Daar zijn ook plannen voor gemaakt. Als die nu niet doorgaan ten behoeve van een (tijdelijk) azc, dan krijgen we het nooit terug. Wij zien liever een kleinschalige woonvorm voor ouderen zoals beloofd", zegt Schoorstra.

Koopbeding geldt mogelijk niet meer

In het koopbeding staat dat de nieuwe eigenaar rekening moet houden met de plannen van het dorp. Maar het gebouw is opnieuw van eigenaar verwisseld, zegt Schoorstra. Dus weet ze niet of het nu nog juridisch aangevochten kan worden.