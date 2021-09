Waddenzee officieel vrij van containerdelen MSC Zoe

In totaal lagen er negentien containers in de Waddenzee. Die zijn nu dus allemaal opgeruimd. In de Noordzee liggen nog wel ruim twintig containers, maar daar wordt niet meer actief naar gezocht.

"Theoretisch zou het kunnen dat deze containers later nog in de Waddenzee terechtkomen, maar de kans is groot dat ze ver onder het zand liggen", zegt Van der Meer.

Blij

Na ruim twee en een half jaar is dit een speciaal moment voor Rijkswaterstaat. "We kunnen dit nu afsluiten. Dat mocht ook wel eens na zo'n lange tijd. Het is een kwetsbaar gebied en daar moeten we zuinig op zijn. We zijn blij dat de containers nu weg zijn", aldus Van der Meer.