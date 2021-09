FrieslandCampina viert 150-jarig jubileum, uitbreiding in Workum

Bij de fabriek in Workum werd woensdag de eerste paal geslagen van de uitbreiding. Friesland Campina wil ook in de toekomst een belangrijke rol spelen. De productie in Workum zal niet worden verhoogd, maar de fabriek wordt wel duurzamer en veiliger.

Friesland Campina begon 150 jaar geleden met een paar boeren in Noord-Holland. Nu is het een van de grootste zuivelcoöperaties ter wereld, met 17.000 leden en 24.000 medewerkers. Een hele ontwikkeling, zegt Workumer locatiemanager Tiede van der Velde.

Van der Velde: "De schaalvergroting is gigantisch en dat zal niet stagneren. Daar zijn we mee bezig. En ook om onze fabriek voor de toekomst flexibeler en duurzamer te maken. Zo kunnen we beter inspelen op de vraag van de klanten en kunnen we meerdere melkstromen verwerken "