Groot aantal Statenfracties voert actie in Ternaard tegen gaswinning

IUCN-congres in Marseille

Op een wereldcongres van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) in Marseille wordt deze week ook gesproken over de gaswinning in het Waddengebied. De Waddenvereniging heeft de kwestie op de agenda laten zetten. De organisatie werd daarbij gesteund door 23 natuurbeschermingsorganisaties uit landen in Europa en Afrika.

Later deze week volgt een stemming op de conferentie over de gaswinning. Als het congres de motie tegen gaswinning in het Waddengebied aanneemt, is dat een belangrijk signaal van de internationale natuurbeschermingsgemeenschap tegen de plannen van de Nederlandse Staat.