De tank die geen tank was: gestrand legervoertuig A7 is 'militaire taxi'

Op een gegeven moment kreeg de pantserwagen op de A7 motorpech. De eigen technische dienst van het leger heeft hem afgevoerd en weer gerepareerd. Het voertuig doet nu weer mee aan de oefening.

Max 70 km per uur

Volgens de kapitein zijn op sociale media veel reacties gekomen op het gestrande voertuig. De meeste mensen wilden weten of het wel een tank is en of zoveel legervoertuigen als in de kolonne wel de A7 mogen rijden. Een pantserwagen als deze kan maximaal 70 kilometer per uur halen, zegt Van Aalderen.

Dergelijk vervoer moet altijd officieel, voegt de kapitein eraan toe. Ze mogen niet op openbare wegen rijden zonder toestemming van Rijkswaterstaat en de gemeenten.