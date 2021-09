Niet hoge kades, maar ouderwetse zandzakken moeten Aldeboarn beschermen

Door het centrum van Aldeboarn loopt het riviertje De Boarn. Buiten het dorp is de waterkering hoog genoeg, maar in het centrum - aan de Westein en Weaze - niet. Verhogen kan ook niet, want dat kan huizen beschadigen. Bovendien zou het veel geld kosten. Het gaat om een stuk van 200 meter dat onbeschermd is.

Daarom is afgesproken dat er altijd volle zandzakken klaar moeten staan om bij hoog water de kade tijdelijk te kunnen verhogen, als er wateroverlast dreigt. "De plannen staan heel mooi op papier", zegt Pier Schaper van Wetterskip Fryslân. "Maar we moeten ook kijken of die plannen in de praktijk werken."