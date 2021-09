Aris heeft selectie rond: vijftien spelers, waarvan twaalf nieuwe

Na afgelopen seizoen zag Aris veel spelers weggaan. Van de vijftien spelers in de selectie zijn er drie die vorig seizoen ook in Leeuwarden speelden. Er is ook een nieuwe coach: Vincent van Sliedregt volgt Ferried Naciri op.

Intellingent basketbal

Met Dikymbe 'DK' Martin bij de selectie krijgt Van Sliedregt meer mogelijkheden. "DK brengt ons verschillende opties qua line-ups en diepte in de selectie. In zijn periode bij Riverside liet hij zowel aanvallend als verdedigend intelligent basketbal zien."

Martin speelde afgelopen seizoen bij UC Riverside Highlanders, in de NCAA I. Van zijn twee- en driepunters vielen 40% raak. Martin is nog niet in Leeuwarden. Aris verwacht dat hij zich eind september aansluit bij de selectie. Hij is de vijfde Amerikaan in het team.

24 september eerste competitiewedstrijd

De eerste competitiewedstrijd van Aris in de nieuwe BNXT League, met clubs uit Nederland en België, is op 24 september, thuis tegen Donar. Woensdag 8 september is de eerste oefenwedstrijd in voorbereiding op de competitie.